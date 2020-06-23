Канаду очікує тривале відновлення від COVID-19 - Нацбанк

Економіка Канади ще тривалий час відновлюватиметься від втрат, заподіяних боротьбою із глобальною пандемією коронавірусу.

Про під час виступу в Оттаві заявив глава Національного банку Канади Тіф Маклем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі ми очікуємо відновлення зростання у третьому кварталі. Економіка продемонструє негайний приріст зі скасуванням обмежувальних заходів, поверненням людей до роботи й частковим відновленням нормальної діяльності домогосподарств”, - сказав Маклем.

Утім, початкові високі темпи зростання навряд триватимуть довгий час. “Важливо не очікувати, що ці показники зростання триватимуть й після фази відкриття. Пандемія, вірогідно, завдасть тривалої шкоди попиту й пропозиції. Відновлення, певно, буде тривалим й нерівним і на його шляху можливі невдачі”, - зазначив банкір.

Водночас Маклем звернув увагу на створений пандемією “туман непевності”, що “значно ускладнив прогнозування зростання та інфляції”.

“Головне джерело непевності — перебіг пандемії. Ми не знаємо, як зміниться світова торгівля й ланцюжки постачання або що трапиться із внутрішнім попитом й пропозицією. Нам невідомо, як відновлюватиметься споживацька впевненість або чи зумовить пандемія тривалі зміни у звичках накопичення й споживання”, - підсумував він.

Зауважимо, що станом на вечір понеділка на території Канади залишалося понад 37 тисяч активних випадків COVID-19. Недуга забрала 8436 життів.