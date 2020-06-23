Канада не поспішатиме із відкриттям кордонів — Трюдо

Канада дуже ретельно оцінюватиме доцільність відкриття кордонів та не поспішатиме із цим рішенням.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я розумію, наскільки це складно та сумно для декого, однак надто швидке й недбале відкриття призведе до поновлення, здатного повернути нас до жорсткого карантину й повторного закриття економіки, чого ніхто не хоче”, - сказав Трюдо.

Водночас він додав, що “є багато туристів й туркомпаній, регіонів у нашій країні, а також компаній на кшталт авіаційних, які б дуже хотіли відновлення міжнародних подорожей”.

“Утім на кожному етапі приглядаючись до наступних кроків, слід перш за все упевнитися в безпеці канадців”, - зазначив прем’єр-міністр.

Трюдо звернув увагу, що уряд надає різноманітну допомогу канадцям, розуміючи економічні втрати, яких завдав COVID-19.

“Саме тому ми створили програми значної підтримки як великих, так і малих підприємств та окремих канадців, аби вони мали змогу протриматися наступні місяці. Ми будемо дуже-дуже обачними стосовно того, коли і як відкривати наші міжнародні кордони”, - підсумував глава уряду Канади.

Нагадаємо: аби вберегти себе від завезення COVID-19, Канада ще в березні закрила кордони для більшості подорожувальників. Хоча з того часу міграційні правила були дещо пом'якшені, потрапити до країни досі можуть лише окремі категорії іноземців.