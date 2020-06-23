За тиждень авіапатруль НАТО п'ять разів супроводжував військові літаки РФ в Балтії

Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО на минулому тижні п'ять разів розпізнавали і супроводжували літаки ВПС Росії.

Про це повідомило Міноборони Литви.

"15-21 червня винищувачі, які виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, п'ять разів пізнавали і супроводжували військові літаки РФ, що летіли над Балтійським морем в міжнародному просторі", - йдеться в повідомленні.

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Так, 15 червня (один випадок), 16 червня (два інциденти), 18 і 19 червня (по одному випадку) було ідентифіковано і супроводжено російські літаки, Су-24МР, Су-27, Су-35, Ту-134, Ан- 30, Іл-20, Ан-12, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінграда на «материкову» частину РФ або у зворотному напрямку.

У двох випадках російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок із регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.