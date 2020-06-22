Болгарія повернула обов'язковий масковий режим у приміщеннях

Міністерство охорони здоров’я Болгарії знову зобов’язало громадян носити маски під час перебування у закритих приміщеннях на тлі нехтування правил щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Sofia Globe з посиланням на профільного міністра Кирила Ананьєва.

"Болгарія знову зробила обов’язковим носіння захисних масок у закритих приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили після того, як у Болгарії за останні декілька днів зросла статистика щодо кількості нових випадків захворювання на COVID-19.

За словами міністра, посилення заходів було необхідним, адже громадяни продовжують нехтувати встановленими правилами у боротьбі з коронавірусом.

Зазначається, що до кінця цього тижня Софія також повинна вирішити, чи продовжувати стан епідеміологічної загрози в країні, який збігає 30 червня.

Загалом у Болгарії вже 3 905 випадків захворювання на коронавірус. 2 074 людей вже вилікувалися, а загинули 322 особи.

Читайте також: На Закарпатті скасували послаблення карантину

Станом на кінець 22 червня у світі зареєстровано 9 140 030 випадків коронавірусу, зокрема 472 521 летальний випадок, 4 898 696 осіб одужали.