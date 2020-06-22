На Буковині знову різкий стрибок нових випадків зараження на COVID-19
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
"На Буковині сьогодні, 22 червня, офіційно підтверджено ще 62 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 560 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4419 осіб", - йдеться у повідомленні.
Також він зазначив, що 68 пацієнтів із коронавірусом одужали за минулу добу. Вони отримали негативний результат тестів.
"17 квітня у Чернівецькій області було 837 випадків коронавірусу, а 22 червня – вже 4357. Тобто за два місяці число недужих зросло більш як на три з половиною тисячі", - додав голова ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.