У лікарнях Буковини у тяжкому стані - 45 пацієнтів

У лікарнях Буковини у тяжкому стані - 45 пацієнтів

Коронавірус
Укрінформ
У Чернівецькій області 45 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою на коронавірус перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

"У медичних закладах станом на 11 червня лікують 45 пацієнтів у тяжкому стані, з них у реанімаціях – 31, на апаратах штучної вентиляції легень – 1", - йдеться у повідомленні.

Загалом із 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 2608 буковинців. У лікарнях станом на 11 червня перебуває 463 людей. Із них у 174-ох підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

За минулу добу госпіталізували 48 осіб.

Крім того, у Чернівецькій обласній адміністрації повідомили, що за минулу добу в області зафіксували два летальні випадки. Зокрема, у чоловіка 1969 року народження із Чернівців коронавірус був підтверджений. Також у нього було тяжке супутнє захворювання печінки. А у 90-річної жінки, яка вчора померла, була підозра на коронавірус, двобічна пневмонія, ішемія, гіпертонія та кардіосклероз.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині становить 163.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу 689.

У Чернівецькій області наразі зафіксовано 3798 випадків зараження коронавірусом.

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