У лікарнях Буковини у тяжкому стані - 45 пацієнтів

У Чернівецькій області 45 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою на коронавірус перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

"У медичних закладах станом на 11 червня лікують 45 пацієнтів у тяжкому стані, з них у реанімаціях – 31, на апаратах штучної вентиляції легень – 1", - йдеться у повідомленні.

Загалом із 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 2608 буковинців. У лікарнях станом на 11 червня перебуває 463 людей. Із них у 174-ох підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

За минулу добу госпіталізували 48 осіб.

Крім того, у Чернівецькій обласній адміністрації повідомили, що за минулу добу в області зафіксували два летальні випадки. Зокрема, у чоловіка 1969 року народження із Чернівців коронавірус був підтверджений. Також у нього було тяжке супутнє захворювання печінки. А у 90-річної жінки, яка вчора померла, була підозра на коронавірус, двобічна пневмонія, ішемія, гіпертонія та кардіосклероз.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині становить 163.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу 689.

У Чернівецькій області наразі зафіксовано 3798 випадків зараження коронавірусом.