На Донеччині підтвердили ще 23 випадки COVID-19, майже всі – у Слов’янську

На Донеччині підтверджено ще 23 випадки COVID-19, майже всі – у Слов’янську

Про це у Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

«Плюс 23 нові випадки COVID-19 на Донеччині: по одному - у Торецьку та Маріуполі, 21 - у Слов'янську. Така статистика цієї доби, 10 червня», - написав він.

Кириленко уточнив, що у Маріуполі коронавірус виявили у 60-літнього чоловіка, у Торецьку - у 57-річної жінки. У Слов'янську інфікованими виявились 14 жінок та 7 чоловіків, серед них 4 дитини і 2 медпрацівники.

«Лише один новий випадок у Слов'янську пов'язаний із попередньо діагностованою пневмонією, решта - коло контактних осіб, у яких наявність COVID-19 виявили раніше», - додав посадовець.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 червня лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу 689.

У Донецькій області загалом зареєстровано 269 випадків коронавірусної хвороби, з них 6 летальних, 130 людей одужали.