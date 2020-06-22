У Франції відкривають кінотеатри, казино та школи

У Франції з 22 червня розпочався третій етап виходу з карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

Деякі послаблення режиму карантину на тлі продовження дотримання захисних санітарних норм визначені в ухваленому минулого тижня за поданням уряду законі, а також рішенні Ради національної оборони та безпеки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З понеділка у Франції відновлюють роботу кінотеатри, казино, ігрові зали. Дозволяються колективні спортивні заходи, окрім бійцівських видів спорту.

До нормального режиму навчання переходять шкільні заклади.

При цьому обов'язковими залишаються застосування захисних масок у громадському транспорті, публічних установах. Продовжується дія вимог соціального дистанціювання у кав'ярнях та ресторанах, навчальних та інших закладах.

Другий етап виходу з карантину діятиме до 10 липня, після чого планується скасування у країні режиму санітарного надзвичайного стану. Наступну оцінку епідеміологічної ситуації з перспективою подальших послаблень або скасувань обмежень планується провести у вересні.

На тлі послаблень карантину уряд передбачає заходи реагування на можливе виникнення другої хвилі пандемії та закликає громадян не послабляти пильність, дотримуватися соціального дистанціювання та гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 червня у світі зареєстровано 9 046 215 випадків коронавірусу, зокрема 470 703 летальні випадки й 4 838 359 випадків одужання.

Фото: АА