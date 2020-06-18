Медики у Франції поновили акції протесту: вимагають кращих умов праці

У Франції медичні працівники після послаблення карантинних обмежень поновили загальнонаціональні маніфестації.

Напередодні у Парижі на таку акцію вийшли близько 15 тисяч осіб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Акції протесту лікарів та молодшого медичного персоналу пройшли також в інших великих французьких містах, зокрема у Страсбурзі, Ліоні, Нанті, Бордо. Під час деяких демонстрацій відбулися сутички з правоохоронцями. У поліції заявили, що провокаторами виступили радикали, які приєдналися до мирних протестувальників.

Акції протесту медпрацівників у Франції розпочалися рік тому, зокрема, й під егідою руху "жовтих жилетів".

Медпрацівники вимагають покрашення умов праці, підвищення соціальних гарантій, збільшення кількості персоналу у лікарнях.

Протести пройшли на тлі ініційованої урядом програми із «порятунку» сфери охорони здоров'я, консультації щодо якої тривають та мають завершитися до початку липня.

Медичні працівники вважають також недостатніми рішення уряду про додаткове матеріальне стимулювання під час пандемії коронавірусу. Йдеться про одноразові премії у 1500 євро та надбавки у 50% за надстрокові години роботи.