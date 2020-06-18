Медики у Франції поновили акції протесту: вимагають кращих умов праці

Медики у Франції поновили акції протесту: вимагають кращих умов праці

Укрінформ
У Франції медичні працівники після послаблення карантинних обмежень поновили загальнонаціональні маніфестації.

Напередодні у Парижі на таку акцію вийшли близько 15 тисяч осіб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Акції протесту лікарів та молодшого медичного персоналу пройшли також в інших великих французьких містах, зокрема у Страсбурзі, Ліоні, Нанті, Бордо. Під час деяких демонстрацій відбулися сутички з правоохоронцями. У поліції заявили, що провокаторами виступили радикали, які приєдналися до мирних протестувальників.

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Акції протесту медпрацівників у Франції розпочалися рік тому, зокрема, й під егідою руху "жовтих жилетів".

Медпрацівники вимагають покрашення умов праці, підвищення соціальних гарантій, збільшення кількості персоналу у лікарнях.

Протести пройшли на тлі ініційованої урядом програми із «порятунку» сфери охорони здоров'я, консультації щодо якої тривають та мають завершитися до початку липня.

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Медичні працівники вважають також недостатніми рішення уряду про додаткове матеріальне стимулювання під час пандемії коронавірусу. Йдеться про одноразові премії у 1500 євро та надбавки у 50% за надстрокові години роботи.

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