У Франції за добу - 152 випадки коронавірусу, 30 смертей

У Франції з початку пандемії кількість виявлених інфікованих перевищила 157 тис., але динаміка поширення вірусу значно уповільнюється.

Такі дані станом на 15 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 157 372 випадки інфікування коронавірусом; 10 752 пацієнтів залишаються у лікарнях, зокрема 846 – у реанімаціях; 29 346 людей померли від COVID-19.

За попередню добу виявлено 152 нових випадків інфікування коронавірусом. Сталося 30 летальних випадків.

Кількість позитивних результатів тестувань серед усіх, проведених за попередні сім днів, становить 1,4%.

Читайте також: У Бельгії вже понад 60 тисяч осіб заразилися коронавірусом

З 15 червня усі регіони у межах метрополії Франції вважаються "зеленими" зонами за рівнем епідеміологічної загрози.

Із "оранжевим" рівнем епідеміологічної загрози залишатимуться лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.

З 22 червня – з початком третього етапу виходу з карантину – до нормального режиму роботи мають перейти дитячі садки, школи, коледжі на ліцеї.

З 15 червня Франція та більшість країн ЄС скасували обмеження на перетин кордонів для країн Шенгенської та Європейської економічної зон.