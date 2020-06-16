У Бельгії вже понад 60 тисяч осіб заразилися коронавірусом
Про це повідомляється на сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.
"Упродовж доби надійшли повідомлення про 71 новий випадок. З нових інфікованих 38 людей живуть у Фландрії, 18 – у Валлонії та 15 – в Брюсселі. Це довело загальну кількість людей із підтвердженою хворобою СОVID-19 до 60 100", - йдеться у повідомленні.
Водночас, кількість пацієнтів з цим діагнозом у бельгійських лікарнях продовжує зменшуватися. За останні 24 години госпіталізовано 17 людей, 21 виписано. Таким чином, зараз у лікарнях Бельгії з СОVID-19 перебуває 397 пацієнтів, з них 84 – у відділеннях інтенсивної терапії.
Упродовж доби від коронавірусу в Бельгії померло ще 6 людей, що довело загальну кількість померлих від початку пандемії до 9 661-го.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 112 565 випадків зараження коронавірусом, з них 436 138 летальних, одужали 4 201 974 особи.