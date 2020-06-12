У Бельгії кількість інфікованих коронавірусом наближається до 60 тисяч

У Бельгії за добу зафіксували 108 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляється на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

«За добу надійшли повідомлення про 108 нових випадків захворювання COVID-19. З нових хворих 64 живуть у Фландрії, 35 – у Валлонії, 9 – в Брюсселі. Загальна кількість інфікованих із початку пандемії зросла до 59 819 осіб», - йдеться у повідомленні.

Протягом доби до бельгійських лікарень із діагнозом COVID-19 були госпіталізовані 32 особи, 45 – виписані після одужання. Загалом у лікарнях із COVID-19 перебувають 477 осіб, з них 89 – у відділеннях інтенсивної терапії.

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За добу від хвороби померли ще 10 осіб, що довело загальну кількість загиблих із початку пандемії до 9 646.

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