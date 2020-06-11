В Іспанії за порушення карантину оштрафували бельгійського принца
Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні публікації бельгійського видання «The Brussels Times».
"На Йоахіма був накладений максимальний штраф за «серйозне порушення правил цивільного захисту», який, якщо його сплатити протягом 15 днів, може бути скороченим вдвічі. 28-річний принц потрапив в історію після того, як з’ясувалося, що він здійснив переліт до Мадриду та взяв участь у вечірці в місті Кордоба на півдні країни", - йдеться у публікації.
За повідомленням іспанських владних структур, принц Йоахім, племінник Короля Бельгії Філіпа, не став дотримуватися обов’язкового 14-денного карантину після прибуття в країну, чим порушив суворі обмежувальні правила в Іспанії, де коронавірус вбив понад 27 тисяч людей.
Також принц взяв участь у двох заходах, на одній з вечірок були присутні 12 осіб, на іншій – 15, що відповідало граничним нормам кількості учасників зібрань, встановленим на той час у місті Кордоба.
Після цього принц потрапив у карантин в Іспанії, бо його тест на COVID-19 виявився позитивним. Він вже публічно вибачився за свій вчинок.
Як вже повідомляв Укрінформ, принц Йоахім відбув до Іспанії 24 травня, і долучився до зібрання «друзів і знайомих» у Кордобі 26 травня. За повідомленнями бельгійської преси, він відвідував Іспанію із професійною метою для проходження стажування в одній з компаній.