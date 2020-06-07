У Бельгії за добу - 154 випадки коронавірусу, попри зниження захворюваності
Така інформація оприлюднена на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров'я Бельгії.
«З нових людей, що захворіли на коронавірус, 91 живуть у Фландрії, 33 - у Валлонії та 30 – в Брюсселі. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 59 226 осіб», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до лікарень з діагнозом COVID-19 було госпіталізовано 21 нового пацієнта, 101 – виписаний після одужання. На цей час у бельгійських лікарнях з коронавірусом знаходяться 571 пацієнт, з них 111 – перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
Протягом минулих 24 годин від зазначеної хвороби померли 15 людей, що довело загальну кількість загиблих від коронавірусу в Бельгії до 9 595 осіб.
Як повідомлялося, кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у світі станом на середину дня 7 червня становить 7 000 815. Зокрема зареєстровано 402 575 летальних випадків і 3 422 299 випадків одужання.