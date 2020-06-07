У Бельгії за добу - 154 випадки коронавірусу, попри зниження захворюваності

Незважаючи на зменшення кількості пацієнтів із COVID-19, кількість нових позитивних тестів на коронавірус у Бельгії залишається на позначці вище 100 – минулої доби було зареєстровано 154 нових випадки захворювання (вчора – 165 нових захворювань, з вівторка по четвер цей показник становив 98, 70, 82 особи відповідно).

Така інформація оприлюднена на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров'я Бельгії.

«З нових людей, що захворіли на коронавірус, 91 живуть у Фландрії, 33 - у Валлонії та 30 – в Брюсселі. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 59 226 осіб», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до лікарень з діагнозом COVID-19 було госпіталізовано 21 нового пацієнта, 101 – виписаний після одужання. На цей час у бельгійських лікарнях з коронавірусом знаходяться 571 пацієнт, з них 111 – перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Протягом минулих 24 годин від зазначеної хвороби померли 15 людей, що довело загальну кількість загиблих від коронавірусу в Бельгії до 9 595 осіб.

Як повідомлялося, кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у світі станом на середину дня 7 червня становить 7 000 815. Зокрема зареєстровано 402 575 летальних випадків і 3 422 299 випадків одужання.