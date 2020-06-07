В Японії підготували план прискореної розробки вакцин проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Японії розробило план з метою скоротити час, потрібний для переходу до практичного застосування вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє NHK.

«План передбачає прискорення всього процесу за допомогою одночасного сприяння як дослідженню і розробці вакцини, так і її виробництва», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у запропонованому додатковому бюджеті на поточний фінансовий рік МОЗ Японії виділив приблизно $455 млн субсидій для установ, що займаються розробками вакцин.

Читайте також: Трамп заявив про створення у США вакцини від коронавірусу

Ще більше коштів - близько $1 млрд 300 млн - виділяється з метою сприяння інвестиціям приватних компаній у виробничі об'єкти.

Офіційні представники японського МОЗ підкреслили, що сподіваються істотно скоротити час розробки й масового виробництва вакцини, для чого зазвичай потрібно кілька років.