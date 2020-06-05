Трамп заявив про створення у США вакцини від коронавірусу

США розробили вакцину від коронавірусу, 2 мільйони доз якої вийдуть на ринок у разі успішної перевірки на безпеку.

Про президент США Дональд Трамп заявив на брифінгу в п'ятницю, повідомляє CNBC.

«Відносно вакцин досягнуто величезний прогрес. Фактично ми готові діяти в тому, що стосується питань транспортування і логістики. У нас є більше ніж 2 мільйони (доз вакцини - ред.), готових до відправки, якщо вони пройдуть перевірку на безпеку », - цитує Трампа видання.

Водночас радник Білого дому з питань охорони здоров'я доктор Ентоні Фаучі, який бере участь у виробництві американських вакцин, відмовився коментувати слова президента, заявивши: «Я не чув, щоб він говорив це».

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Раніше повідомлялося про існування більш ніж ста дослідних зразків вакцини проти коронавірусу, які проходять випробування. Президент США минулого місяця заявив, що американський уряд допоможе профінансувати ці дослідження з метою отримання в короткий термін ефективної і безпечної вакцини.