Білл Гейтс відповів на чутки про чіпування людей під виглядом вакцинації

Мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс назвав нісенітницею чутки про те, що він влаштував пандемію коронавірусу, аби продавати вакцину під виглядом мікрочіпів.

Про це повідомляє Business Insider.

"Я ніколи не був жодним чином пов’язаний із мікрочіпуванням. Вкрай важко заперечувати це, бо звучить воно дуже безглуздо", - заявив Гейтс, коментуючи конспірологічні теорії.

Він також зазначив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей".

Мільярдер зауважив, що коли врешті з’явиться вакцина, то потрібно буде домогтися формування групового імунітету, щоби 80% населення були вакциновані. Проте в разі масової віри в те, що це афера або що вакцини шкідливі, люди боятимуться вакцинації, і "хвороба продовжить убивати".

Як відомо, Білл Гейтс став героєм теорії змови під час пандемії коронавірусу: її прихильники вірять, що вірус з’явився і поширився з вини мільярдера й колишнього глави Microsoft, який нібито планує нажитися на вакцині.

Як відомо, фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив 300 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на на COVID-19 становить 6 702 835, з них 393 224 летальні, одужало 3 252 376 осіб.