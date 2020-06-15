Франція послаблює карантин: у Парижі відкриваються кав'ярні

З понеділка, 15 червня, усі регіони Франції переходять на «зелений» рівень епідеміологічної загрози.

Про це оголосив президент країни Еммануель Макрон у зверненні до французів, передає власний кореспондент Укрінформу.

«З понеділка усі території визначатимуться, як «зелені» зони», - заявив Макрон.

«Оранжевий» рівень епідеміологічної загрози залишатиметься тільки у двох заморських департаментах – Гвіані та Майотті.

До останнього часу в континентальній Франції «оранжевим» залишався тільки столичний регіон Іль-де-Франс, який включає Париж. Від понеділка у французькій столиці буде дозволена робота кафе, ресторанів та барів.

Макрон також оголосив, що з 22 червня – з початком третього етапу виходу з карантину – до нормального режиму роботи мають повернутися дитячі садки, школи, коледжі та ліцеї.

Президент Франції нагадав, що урядові заходи, спрямовані на подолання наслідків епідемії коронавірусу, передбачають мобілізацію 500 млрд євро для відновлення економіки та подолання соціально-економічних проблем.

Як повідомлялося, 11 червня у Франції зафіксували найменше летальних випадків унаслідок COVID-19 з початку епідемії - 28.