Популярність Макрона впала через COVID-19

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона впала на 7% внаслідок кризи системи охорони здоров’я, що сталася через епідемію COVID-19.

Про це свідчать щомісячні дані соціологічних опитувань Французького інституту незалежних досліджень Odoxa, опубліковані у вівторок впливовим виданням Le Figaro.

"Рейтинг популярності Еммануеля Макрона знижується (-7) після підйому на початку кризи (системи охорони – ред.) здоров’я, тоді як популярність (прем’єр-міністра Франції – ред.) Едуара Філіппа зберігається, згідно зі щомісячним опитуванням Odoxa", - пише видання.

У ЗМІ зауважують, що кілька останніх опитувань, оприлюднених у травні, різко знизили рейтинг глави держави, тоді як прем'єр-міністр, перебуваючи "на передовій для управління кризою охорони здоров’я, чинить опір краще".

За даними Odoxa, 35% опитаних французів вважають Макрона "хорошим президентом республіки", що свідчить про те, що рівень підтримки глави держави майже досягнув докризового показника (33%) наприкінці лютого, ще до оголошення карантину. Майже двоє з трьох респондентів (65%, +7) негативно оцінюють дії президента.

Рейтинг популярності прем’єр-міністра Філіппа залишається стабільним – 46% задоволені його діями, 53% - мають негативне ставлення до нього.

Опитування проведене в інтернеті 19 та 20 травня серед 1 004 осіб віком від 18 років, з використанням методу квот. Похибка становить від 1,4 до 3,1.

Фото: ЕРА