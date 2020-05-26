Макрон визнав крах автомобільної галузі через COVID-19 і обіцяє держпідтримку

Президент Франції Еммануель Макрон визнав факт зупинки національної автомобільної промисловості через кризу епідемії COVID-19 та пообіцяв зростання державної підтримки цього сектору економіки.

Про це йдеться на офіційній сторінці французького лідера у Twitter.

«Криза системи охорони здоров’я принесла масову і жахливу зупинку французької автомобільної промисловості. Це частина нашої економіки, це тисячі робочих місць. Наша підтримка буде масово зростати», - йдеться у дописі французького президента.

За даними Національної ради автомобільних професій Франції (CNPA), значна частина компаній може збанкрутіти, а їх працівники – опинитися на вулиці. Зокрема, на банкрутство очікує 30% французьких компаній. Від 40 000 до 50 000 робочих місць буде скорочено.

Раніше Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) повідомила, що автомобільний ринок у країнах Європейського Союзу скоротився на 76,3%. Минулого місяця на дороги ЄС виїхали лише 270 682 нових легкових автомобілі у порівнянні з 1,14 млн у квітні 2019 року. Перший повний місяць обмежень COVID-19 спричинив найбільше падіння попиту на авто в Європі. Більшість автосалонів по всьому ЄС закриті.

Усі національні ринки зазнали падіння. Зокрема, Італія (-97,6%), Іспанія (-96,5%) та Франція (-88,8%) потрапили до числа найбільш постраждалих країн. Німеччина зазнала менш катастрофічного падіння (-61,1%). Британський ринок впав на 97,3%.