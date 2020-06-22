Болтон розкритикував некомпетентність Трампа у зовнішній політиці

Колишній помічник президента США Джон Болтон розкритикував зовнішню політику Дональда Трампа, у якого, за його словами, немає стратегій щодо Росії, Китаю і КНДР.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Telegraph.

"Не існує довгострокової стратегії щодо Росії та Китаю. Переговори щодо Північної Кореї провалилися до такої міри, що КНДР підірвала будівлю, яку побудувала сама разом з Південною Кореєю, і продовжила роботу над своїми ядерними та ракетними програмами. І за три роки так і не вдалося стримати Іран. Саме в таких питаннях некомпетентність Трампа проявляється більш очевидним чином", - зазначив Болтон.

На думку Болтона, Трамп може легко змінювати вже прийняте рішення, оскільки державні питання для нього кшталт невеликого сімейного бізнесу.

Крім того, американський президент не бачить різниці між власними та державними інтересами.

"Він заступив на посаду, маючи лише дуже невеликі знання про те, як працює державна влада, і зовсім не був зацікавлений у тому, щоб вчитися", - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ 17 червня провідні американські ЗМІ почали публікувати уривки з мемуарів Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідає про період перебування у команді президента Трампа на посаді радника з нацбезпеки.

Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні для отримання компромату на своїх політичних суперників — Джо Байдена і Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп не хотів вводити санкції проти РФ і навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятої річниці вторгнення Росії в Грузію.

Фото: Doug Mills/The New York Times