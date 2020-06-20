Суд відхилив позов Трампа щодо заборони книги Болтона

Суд у Вашингтоні відхилив прохання адміністрації президента США Дональда Трампа зупинити публікацію мемуарів колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не було доведено, що публікація завдасть непоправної шкоди.

Про це інформує BBC.

"Американський суддя відхилив прохання адміністрації Трампа зупинити публікацію мемуарів колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона", - йдеться у повідомленні.

Суддя Ройс Ламберт з окружного суду у Вашингтоні постановив, що уряд США "не зміг довести, що заборона видання зможе завдати непоправної шкоди".

Книгу Болтона "Кімната, де це сталося" мають видати 23 червня. У ній Болтон розповідає про мотиви президента США у прийнятті рішень на тлі бажання знову перемогти на виборах.

Багато тверджень ґрунтуються на приватних розмовах, їх правдивість неможливо перевірити. Адміністрація Трампа вважає, що книга "складена з брехні та фальшивих історій".

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня провідні американські ЗМІ почали оприлюднювати уривки з мемуарів Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідає про період перебування в команді президента Трампа на посаді радника з питань нацбезпеки.

Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників – Джо Байдена та Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп не хотів запроваджувати санкції проти РФ та навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятих роковин вторгнення РФ до Грузії.