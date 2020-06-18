Трамп намагався отримати підтримку Китаю, щоб перемогти на наступних виборах - Болтон

Трамп намагався отримати підтримку Китаю, щоб перемогти на наступних виборах - Болтон

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп звертався до китайського колеги Сі Цзіньпіна з метою здобути підтримку останнього для переобрання на другий термін в якості очільника Білого дому.

Таке твердження міститься у книзі колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона "Кімната, де це сталося", уривки з якої оприлюднюють ЗМІ, повідомляє BBC.

"Президент США Дональд Трамп звертався за допомогою до лідера КНР Сі Цзіньпіна, щоб той сприяв його переобранню президентом", - стверджує Болтон.

За його інформацією, Трамп хотів, щоб Китай купував сільськогосподарську продукцію у американських фермерів.

Також Болтон заявляє, що Трамп "залишається неймовірно непоінформованим про те, як треба керувати Білим домом".

В етері телеканалу Fox News, президент Трамп сказав про Болтона наступне: "Він порушив закон. Це інформація високого ступеня секретності, і він не мав дозволу на її оприлюднення".

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Як повідомлялося, публікація книги Джона Болтона "Кімната, де це сталося" запланована на 23 червня. Раніше Міністерство юстиції США подало позов проти Джона Болтона, намагаючися завадити виходу мемуарів.

Фото: The White House

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