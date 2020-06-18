Трамп намагався отримати підтримку Китаю, щоб перемогти на наступних виборах - Болтон

Президент США Дональд Трамп звертався до китайського колеги Сі Цзіньпіна з метою здобути підтримку останнього для переобрання на другий термін в якості очільника Білого дому.

Таке твердження міститься у книзі колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона "Кімната, де це сталося", уривки з якої оприлюднюють ЗМІ, повідомляє BBC.

"Президент США Дональд Трамп звертався за допомогою до лідера КНР Сі Цзіньпіна, щоб той сприяв його переобранню президентом", - стверджує Болтон.

За його інформацією, Трамп хотів, щоб Китай купував сільськогосподарську продукцію у американських фермерів.

Також Болтон заявляє, що Трамп "залишається неймовірно непоінформованим про те, як треба керувати Білим домом".

В етері телеканалу Fox News, президент Трамп сказав про Болтона наступне: "Він порушив закон. Це інформація високого ступеня секретності, і він не мав дозволу на її оприлюднення".

Як повідомлялося, публікація книги Джона Болтона "Кімната, де це сталося" запланована на 23 червня. Раніше Міністерство юстиції США подало позов проти Джона Болтона, намагаючися завадити виходу мемуарів.

Фото: The White House