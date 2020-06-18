Трампу не подобалися санкції проти Росії – Болтон

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон стверджує, що Трамп в приватному порядку скаржився на санкції проти Росії.

Про йдеться в уривках книги Болтона "Кімната, де це сталося", які публікує CNN.

"Болтон стверджує, що Трамп у приватному порядку "тривалий час бурчав і скаржився" на санкції й інші каральні заходи проти Росії, попри те, що публічно їх підтримував", - йдеться у повідомленні.

Як заявляє ексрадник Трампа, після того, як США оголосили про перший раунд санкцій проти Росії за отруєння колишнього російського співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії, Трамп хотів скасувати це рішення, адже на його думку воно було занадто жорстким щодо президента РФ Володимира Путіна.

"Трамп наказав (держсекретарю США – ред.) Помпео зателефонувати (главі МЗС РФ – ред.) Лаврову і сказати, що "якийсь бюрократ" опублікував санкції", - пише Болтон та додає, що йому невідомо, чи була така розмова.

Болтон також стверджує, що Трамп не дав випустити заяву з критикою Росії з нагоди десятої річниці вторгнення РФ в Грузію.

На думку ексрадника глави Білого дому, усе це свідчить, наскільки Трампу "було складно відокремити особисте ставлення від офіційних відносин".

Раніше повідомлялося, що Болтон у своїх мемуарах підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників-демократів.

Публікація книги "Кімната, де це сталося" запланована на 23 червня. Раніше Міністерство юстиції США подало позов проти Джона Болтона, намагаючися завадити виходу мемуарів.

Фото: The White House