Трамп каже, що саме Болтон зірвав процес переговорів з КНДР

Президент США заявив, що мемуари його колишнього радника з питань нацбезпеки Джона Болтона "Кімната, де це сталося", що викривають багато деталей про особистість Дональда Трампа, є брехнею та вигадками.

Про це нинішній глава Білого дому заявив на офіційній Twitter-сторінці.

"Книга Болтона, яка отримує жахливі відгуки, це сукупність брехні та вигаданих історій, призначених лише для того, щоби я виглядав погано. Багато смішних тверджень, приписаних мені, ніколи не були озвучені, чиста вигадка", - написав Трамп, назвавши Болтона "хворим цуценям".

Однак на цьому глава Білого дому не зупинився. У інших дописах Трамп назвав Болтона "божевільним" та заявив, що саме він зірвав процес переговорів з Північною Кореєю, яка так і не погодилась позбавитись ядерної зброї.

Як повідомляв Укрінформ, у середу провідні американські ЗМІ почали оприлюднювати уривки з мемуарів Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідав про період перебування в команді президента Трампа на посаді радника з питань нацбезпеки.

Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників – Джо Байдена та Гілларі Клінтон. Крім того, ексрадник президента заявив, що той був не радий запроваджувати санкції проти Росії та навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятої річниці вторгнення РФ в Грузію.

Фото: Білий дім