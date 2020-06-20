Болтон розповів, як Трамп ставиться до світових лідерів
Про це пише The Guardian.
"Трамп вважає, що все, чого торкається французький президент Еммануель Макрон, перетворюється на непотріб", - йдеться у повідомленні.
Бориса Джонсона (голову уряду Великої Британії — ред.) та японського прем'єра Сіндзо Абе Трамп відносить до світових лідерів, які йому "найближчі".
Як повідомляв Укрінформ, 17 червня провідні американські ЗМІ почали оприлюднювати уривки з мемуарів Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідає про період перебування в команді президента Трампа на посаді радника з питань нацбезпеки.
Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників – Джо Байдена та Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп був не радий запроваджувати санкції проти РФ та навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятої річниці вторгнення РФ до Грузії.
Фото: The White House