Міністр охорони здоров’я столиці Індії захворів на COVID-19

Міністр охорони здоров’я столиці Індії захворів на COVID-19

Укрінформ
Сатієндар Джейн, міністр охорони здоров’я Делі отримав позитивний результат аналізу на COVID-19.

Про це сам Джейн написав на своїй сторінці у мережі Твіттер.

“Сьогодні мій аналіз на COVID-19 прийшов позитивним”, - зазначив він.  

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У вівторок Джейн заявив, що його аналіз на новий коронавірус не виявив інфікування, однак симптоми хвороби тривали. “З огляду на високу температуру тіла й раптове падіння рівня кисню в крові минулої ночі мене госпіталізували”, - написав він у Твіттер. 

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Упродовж останніх днів Джейн зустрічався із керівництвом столичного регіону, а також федеральним міністром внутрішніх справ Індії Імітом Шахом.

Зауважимо, що станом на ранок четверга на території Індії було виявлено понад 354 тисячі випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала майже 12 тисяч життів.

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