Міністр охорони здоров’я столиці Індії захворів на COVID-19

Про це сам Джейн написав на своїй сторінці у мережі Твіттер.

“Сьогодні мій аналіз на COVID-19 прийшов позитивним”, - зазначив він.

У вівторок Джейн заявив, що його аналіз на новий коронавірус не виявив інфікування, однак симптоми хвороби тривали. “З огляду на високу температуру тіла й раптове падіння рівня кисню в крові минулої ночі мене госпіталізували”, - написав він у Твіттер.

Due to high grade fever and a sudden drop of my oxygen levels last night I have been admitted to RGSSH. Will keep everyone updated