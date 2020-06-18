Міністр охорони здоров’я столиці Індії захворів на COVID-19
Про це сам Джейн написав на своїй сторінці у мережі Твіттер.
“Сьогодні мій аналіз на COVID-19 прийшов позитивним”, - зазначив він.
Today my covid test found to be positive.— Satyendar Jain (@SatyendarJain) June 17, 2020
У вівторок Джейн заявив, що його аналіз на новий коронавірус не виявив інфікування, однак симптоми хвороби тривали. “З огляду на високу температуру тіла й раптове падіння рівня кисню в крові минулої ночі мене госпіталізували”, - написав він у Твіттер.
Due to high grade fever and a sudden drop of my oxygen levels last night I have been admitted to RGSSH. Will keep everyone updated— Satyendar Jain (@SatyendarJain) June 16, 2020
Упродовж останніх днів Джейн зустрічався із керівництвом столичного регіону, а також федеральним міністром внутрішніх справ Індії Імітом Шахом.
Зауважимо, що станом на ранок четверга на території Індії було виявлено понад 354 тисячі випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала майже 12 тисяч життів.