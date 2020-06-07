В Індії за день до зняття карантину - рекордний 9971 випадок коронавірусу

В Індії повідомили про найбільший щоденний стрибок захворюваності на коронавірус, там за добу до зняття карантину було підтверджено рекордний 9 971 випадок.

Про це повідомляє АР.

«Індія повідомила про 9 971 новий випадок захворювання на коронавірус у неділю», - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що це відбувається за день до відкриття торговельних центрів, готелів і святинь після 10-тижневого карантину.

Нині Індія обігнала Іспанію, ставши п'ятою країною, яка найбільше постраждала від коронавірусу, з більш ніж 247 000 підтверджених випадків.

Нью-Делі, Мумбаї і Ахмедабад є одними з найбільш постраждалих міст Індії.

Фото: АА