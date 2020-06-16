Міністри оборони НАТО обговорять підготовку до другої хвилі COVID-19

Міністри оборони країн НАТО, які проведуть зустріч в режимі відеоконференції 17-18 червня, обговорять готовність Альянсу до протидії ймовірній другій хвилі пандемії коронавірусу.

Про це у вівторок під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Іншими питаннями під час зустрічі міністрів будуть, за його словами, стійкість країн-союзниць в контексті нових викликів і розгортання нових ядерних спроможностей Росії, та операції й місії НАТО, зокрема, в Афганістані й в Іраку.

«Зараз НАТО готується до можливих майбутніх криз у сфері охорони здоров’я. Я очікую, що міністри погодяться навколо трьох питань. Серед них – новий оперативний план, який дозволить бути готовими до другої хвилі COVID-19; створення запасів медичного обладнання, щоб надавати негайну допомогу союзникам та країнам-партнерам; та створення фонду для закупівлі критичного медичного обладнання. Ці три елементи разом забезпечать посилення нашої відповіді на ймовірну другу хвилю пандемії, щоб критично важлива допомога надходила у потрібне місце у потрібний час», - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що з початку пандемії COVID-19 НАТО і збройні сили країн Альянсу відігравали ключову роль у підтримці цивільних зусиль у боротьбі з хворобою. Зокрема, було здійснено 315 польотів військової авіації, завдяки яким транспортовано сотні тонн медичного вантажу з усього світу, було розгорнуто майже 100 польових госпіталів.

«До підтримки цивільних зусиль з протидії коронавірусу взяли участь більше ніж пів мільйона військовослужбовців НАТО. Все це дозволило врятувати життя», - додав Столтенберг.

Як зазначається у повідомленні щодо цієї зустрічі на сайті Альянсу, до роботи в рамках телеконференції НАТО запрошені міністри оборони країн-партнерів, таких як Фінляндія, Швеція та Австралія, а також високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомлялося, станом на 16 червня кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 8 млн.