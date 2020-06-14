У Франції за добу померли найменше людей від початку пандемії
Такі дані станом на 13 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Від початку пандемії у Франції зафіксовано 156 813 випадків інфікування коронавірусом; 10 909 пацієнтів залишаються у лікарнях, зокрема, 871 – у реанімаціях; 29 398 людей померли від COVID-19.
За попередню добу виявлено 526 нових випадків інфікування коронавірусом. Сталися 24 летальні випадки, що є найнижчим показником з початку пандемії 1 березня.
Також зазначається, що кількість позитивних результатів тестувань, проведених за попередні сім днів, становить 1,3%.
А президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 14 червня, виступить із відеозверненням до нації. Це вже буде четверте його звернення до французів з початку пандемії коронавірусу
Очікується, що Макрон розповість про заходи керівництва держави, заплановані упродовж третього етапу виходу з карантину після 21 червня. Також йтиметься про стратегічні пріоритети Франції у період після подолання пандемії коронавірусу, зокрема, у питанні боротьби з кліматичними змінами.
У Франції до 21 червня триває другий етап урядового плану виходу з карантину.
Скасовані обмеження подорожувати територією країни.
У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани.
У країні відновлюється навчальний процес у більшості освітніх закладів, окрім університетів, які залишаються на дистанційній формі навчання.
У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за виключенням кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.
Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.
Носіння захисних масок є обов'язковим у громадському транспорті.
Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.
Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю понад 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.
У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.
Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня.
Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.
Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est