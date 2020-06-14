У світі від COVID-19 вилікувалися понад 4 мільйони осіб

Станом на ранок 14 червня від COVID-19 вилікувалися 4 042 466 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Загалом від початку пандемії у світі зафіксовано 7 872 684 випадків коронавірусу, померли 432 475 осіб.

Протягом нової доби зареєстровано 12 805 нових випадків, найбільша кількість із них зафіксовані у Пакистані (6 825) та Мексиці (3 494).

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Також серед 557 нових смертей 424 припадає на Мексику і 81 - на Пакистан.

У США на сьогодні зареєстровано 2 142 224 випадків захворювання, у Бразилії 850 796. На третьому і четвертому місці за кількістю випадків перебувають Росія та Індія.