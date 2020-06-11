Прем’єри Вишеградської групи не домовились щодо розподілу коштів кризового фонду ЄС

Прем’єри Вишеградської групи не домовились щодо розподілу коштів кризового фонду ЄС

Укрінформ
Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина (країни так званої Вишеградської групи) згодні з ідеєю створення кризового фонду ЄС, але розходяться у поглядах на принцип розподілу грошей у ньому.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі глав урядів країн Вишеградської четвірки, на якій узгоджували свою позицію перед засіданням Європейської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«V4 погоджується з європейським фондом відновлення, але розподіл грошей не є справедливим… Я, власне, вважаю, що головним критерієм має стати падіння ВВП, яке необхідно оцінювати на початку наступного року… Ми за солідарність, але чому ми повинні отримати менше, якщо були кращими за інші країни?» - заявив Бабіш.

Читайте також: Глави урядів Вишеградської групи вперше зустрілися після початку пандемії

За його словами, одним з критеріїв розподілу коштів має стати рівень безробіття, а він у Чехії є найнижчим у ЄС, і це не має відношення до пандемії.

Бабіш вважає несправедливим розподіл 750 мільярдів євро серед країн ЄС у тому вигляді, в якому це наразі пропонується. Чехія, зокрема, має отримати близько 20 мільярдів євро, Словаччина 8 млрд, Угорщина 15 млрд, а Польща 64 млрд і стати третьою країною-одержувачем допомоги після Італії та Іспанії.

До того ж, вважає глава чеського уряду, зарано обговорювати питання про те, як кошти з фонду відновлення будуть розподілятися між країнами-членами, доки не буде зрозуміло, як сильно пандемія вплинула на економіки країн-членів ЄС.

Країни V4 погоджуються з тим, що для отримання грошей з фонду слід встановити більший термін, ніж заплановані 4 роки.

Учасники зустрічі також обговорили бюджет ЄС на 2021-2027 роки.

Як повідомлялося, президенти та прем'єр-міністри країн Європейського Союзу обговорять фонд відновлення та наступний бюджет ЄС на саміті 19 червня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-