Прем’єри Вишеградської групи не домовились щодо розподілу коштів кризового фонду ЄС

Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина (країни так званої Вишеградської групи) згодні з ідеєю створення кризового фонду ЄС, але розходяться у поглядах на принцип розподілу грошей у ньому.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі глав урядів країн Вишеградської четвірки, на якій узгоджували свою позицію перед засіданням Європейської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«V4 погоджується з європейським фондом відновлення, але розподіл грошей не є справедливим… Я, власне, вважаю, що головним критерієм має стати падіння ВВП, яке необхідно оцінювати на початку наступного року… Ми за солідарність, але чому ми повинні отримати менше, якщо були кращими за інші країни?» - заявив Бабіш.

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За його словами, одним з критеріїв розподілу коштів має стати рівень безробіття, а він у Чехії є найнижчим у ЄС, і це не має відношення до пандемії.

Бабіш вважає несправедливим розподіл 750 мільярдів євро серед країн ЄС у тому вигляді, в якому це наразі пропонується. Чехія, зокрема, має отримати близько 20 мільярдів євро, Словаччина 8 млрд, Угорщина 15 млрд, а Польща 64 млрд і стати третьою країною-одержувачем допомоги після Італії та Іспанії.

До того ж, вважає глава чеського уряду, зарано обговорювати питання про те, як кошти з фонду відновлення будуть розподілятися між країнами-членами, доки не буде зрозуміло, як сильно пандемія вплинула на економіки країн-членів ЄС.

Країни V4 погоджуються з тим, що для отримання грошей з фонду слід встановити більший термін, ніж заплановані 4 роки.

Учасники зустрічі також обговорили бюджет ЄС на 2021-2027 роки.

Як повідомлялося, президенти та прем'єр-міністри країн Європейського Союзу обговорять фонд відновлення та наступний бюджет ЄС на саміті 19 червня.