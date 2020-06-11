Патріарха Варфоломія вітають з тезоіменинами

Вселенський Патріарх Варфоломій сьогодні відзначає тезоіменини, на Фанарі в Стамбулі відбулося святкове богослужіння.

Про це повідомив у Facebook Надзвичайний і Повноважний Посол України в Стамбулі Андрій Сибіга.

«Сьогодні Фанар, Вселенський Патріархат потопає в квітах - Його Всесвятітсь Вселенський Патріарх Варфоломій приймає вітання з нагоди тезоіменин. Разом з Олександром Гаманом (Генконсул України в Стамбулі - ред.) також мали честь узяти участь у святковій службі в Патріаршому храмі Святого Георгія та привітати від імені українців Його Всесвятість. Многая і благія літа, Ваша Всесвятосте!» - написав Сибіга.

Він також відзначив, що особливу радість викликає можливість «назавжди чути у диптиху глав помісних канонічних церков світового православ’я імя Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епіфанія», що стало можливим після отримання Томосу ПЦУ.

Тезоіменини - це день церковної пам'яті святого, ім'я якого носить людина. У кінці лютого ц.р. Вселенський Патріарх Варфоломій відзначив свій 80-річний ювілей.

Як повідомлялося, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

Фото надані Генконсульством України в Стамбулі