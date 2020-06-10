Кількість хворих на COVID-19 у Бельгії наближається до 60 тисяч

У Бельгії за минулу добу на COVID-19 захворіли 132 особи.

Про це повідомляється на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

«З вівторка надійшли повідомлення ще про 132 нові випадки COVID-19. Із цих інфікованих людей 83 живуть у Фландрії, 31 – у Валлонії, 18 – в Брюсселі. Загальна кількість людей із підтвердженим захворюванням на COVID-19 становить 59 569 осіб», - йдеться у повідомленні.

Протягом доби з COVID-19 були госпіталізовані 24 пацієнти, 68 – виписані з лікарень після одужання. Загальна кількість пацієнтів з цим діагнозом у бельгійських лікувальних закладах складає 525 осіб, з них 102 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

За добу внаслідок коронавірусу в Бельгії померли ще 10 осіб, загальна кількість смертей з початку пандемії становить 9 629 осіб.

За даними сайту Worldometers, станом на 10 червня у світі загалом зареєстровано 7 336 033 випадки коронавірусу, із них 414 009 летальних. Одужали 3 617 967 пацієнтів.

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