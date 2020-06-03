Бельгія ще більше послаблює карантин - відкриває кафе і ресторани

Рада безпеки Бельгії, зібрання якої відбулося у середу в Брюсселі, вирішила продовжити плановий вихід з обмежень, що пов’язані із кризою COVID-19, і з 8 червня приступити до його третього етапу.

Таке повідомлення оприлюднено сьогодні на сайті бельгійського видання VRT.

"Ми розпочинали з того, що все було заборонено. Й це означало закриття усього. Починаючи з 8 червня ми змінюємо підхід... Нашим початковим пунктом буде свобода. Все буде можливим, за виключенням речей, які будуть заборонені", - зауважила з цього приводу прем’єр-міністр країни Софі Вільмес.

При цьому керівник уряду нагадала про 6 "золотих правил" особистої безпеки, включаючи гігієну рук (мити їх частіше та уникати потискання рук під час зустрічі), організацію зустрічей на свіжому повітрі або у добре вентильованих приміщеннях, дотримання дистанції тощо.

Разом з цим, новий етап дає більше свободи у спілкування між людьми. Будуть дозволені зустрічі у складі групи до 10 осіб (зараз – 4), але це мають бути одні й ті самі люди. До таких груп можна буде включати дітей до 12 років, чого раніше рекомендувалося уникати, особливо дідусям і бабусям, які входять до групи ризику.

Починаючи з 8 червня у Бельгії відкриються кафе й ресторани. Але на такі послуги повною мірою буде поширюватися правило соціального дистанціювання – на практиці це означає, що між столиками різних компаній має зберігатися відстань не менше 1,5 метра, при цьому за одним столом не може знаходитися більше 10 осіб. Бари, ресторани та нічні магазини зможуть залишатися відкритими до першої години ночі. Водночас нічні клуби будуть зачиненими до кінця серпня.

З 8 червня буде дозволено проводити культурні заходи, які не призводять до великого скупчення людей, а також спортивні заходи, включаючи тренування та змагання. При цьому для спортивних заходів існує чітке правило – уникати контакту, у тому числі під час тренування у таких контактних видах, як дзюдо, футбол, баскетбол та їм подібні. Оздоровчі центри та басейни для плавання також залишатимуться зачиненими.

З понеділка бельгійцям буде дозволено здійснювати подорожі тривалістю від одного до кількох днів. З 15 червня влада Бельгії дає дозвіл своїм громадянам на подорожі в межах Шенгенської зони.

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З 1 липня, як очікується, відкриють свої двері для відвідувачів театри та кінотеатри. З цієї ж дати кількість людей, які зможуть брати участь у релігійних заходах, буде збільшена до 200 осіб (нині існує обмеження у 100 осіб).

Рішення про перехід до третього етапу виходу з обмежень, пов’язаних із COVID-19, прийнято Радою безпеки Бельгії на фоні сприятливої динаміки захворюваності на коронавірус, яка має тенденцію до зниження практично за всіма показниками: кількості нових випадків інфекції, звернень до лікарів із симптомами ОРЗ, госпіталізації людей та завантаженості лікувальних закладів.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужала 3 085 381 особа.