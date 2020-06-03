У Бельгії за добу виявили 70 нових випадків коронавірусу

У Бельгії Добова другий день поспіль реєструється менш як 100 нових інфікованих коронавірусом: 70 осіб сьогодні (98 осіб – у вівторок).

Про це свідчать дані на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Протягом доби надійшли повідомлення про 70 нових випадків захворювання, з цих людей 43 живуть у Фландрії, 21 – у Валлонії та 6 – в Брюсселі. Загальна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії зросла, таким чином, до 58 685 осіб», - йдеться у повідомленні.

Протягом доби виписано з лікарень після одужання 25 осіб. Загальна кількість пацієнтів у лікарнях країни з цим діагнозом складає 819 осіб, з них 172 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

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За минулі 24 години хвороба забрала життя ще 17 людей, що довело загальну кількість загиблих від коронавірусу в Бельгії з початку пандемії до 9 522 осіб.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужала 3 085 381 особа.

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