У Бельгії за добу виявили 70 нових випадків коронавірусу
Про це свідчать дані на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Протягом доби надійшли повідомлення про 70 нових випадків захворювання, з цих людей 43 живуть у Фландрії, 21 – у Валлонії та 6 – в Брюсселі. Загальна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії зросла, таким чином, до 58 685 осіб», - йдеться у повідомленні.
Протягом доби виписано з лікарень після одужання 25 осіб. Загальна кількість пацієнтів у лікарнях країни з цим діагнозом складає 819 осіб, з них 172 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
За минулі 24 години хвороба забрала життя ще 17 людей, що довело загальну кількість загиблих від коронавірусу в Бельгії з початку пандемії до 9 522 осіб.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужала 3 085 381 особа.
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