Відмова Швеції від суворого карантину була помилкою - головний епідеміолог

Провідний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл визнав, що підхід його країни до протидії коронавірусу, який полягав у максимальній відмові від карантинних обмежень, був помилковим.

Про це він сказав у інтерв’ю для SverigesRadio.

«Якби ми стикнулися з цією хворобою з тими знаннями, які маємо сьогодні, я допускаю, ми б обрали щось «середнє» між тим, що зробила Швеція, і обрала решта світу», - зазначив Тегнелл.

На думку епідеміолога, Швеція могла би ліпше впоратися з епідемією, якби ввела суворіший карантин. Адже, запровадивши м'який карантин, в цій країні покладалися головним чином на добру волю громадян.

На таке зізнання головного епідеміолога Швеції відреагував голова правої партії «Шведські демократи» Джиммі Акессон, назвавши його «приголомшливим».

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Швеція була однією з небагатьох країн, яка не запровадила жорсткий карантин під час епідемії коронавірусу. Національна стратегія полягала у формуванні колективного імунітету, поки не з'явиться необхідна вакцина.

Загалом у Швеції від коронавірусу померло понад 4 тисячі людей. Щоденний приріст хворих становить близько 50 людей.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі зафіксовано 6 501 192 випадки коронавірусу, з них 384 079 летальних, одужало 3 096 033 людини.

Фото: EPA-EFE/ANDERS WIKLUND SWEDEN OUT