Відмова Швеції від суворого карантину була помилкою - головний епідеміолог
Про це він сказав у інтерв’ю для SverigesRadio.
«Якби ми стикнулися з цією хворобою з тими знаннями, які маємо сьогодні, я допускаю, ми б обрали щось «середнє» між тим, що зробила Швеція, і обрала решта світу», - зазначив Тегнелл.
На думку епідеміолога, Швеція могла би ліпше впоратися з епідемією, якби ввела суворіший карантин. Адже, запровадивши м'який карантин, в цій країні покладалися головним чином на добру волю громадян.
На таке зізнання головного епідеміолога Швеції відреагував голова правої партії «Шведські демократи» Джиммі Акессон, назвавши його «приголомшливим».
Швеція була однією з небагатьох країн, яка не запровадила жорсткий карантин під час епідемії коронавірусу. Національна стратегія полягала у формуванні колективного імунітету, поки не з'явиться необхідна вакцина.
Загалом у Швеції від коронавірусу померло понад 4 тисячі людей. Щоденний приріст хворих становить близько 50 людей.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі зафіксовано 6 501 192 випадки коронавірусу, з них 384 079 летальних, одужало 3 096 033 людини.
Фото: EPA-EFE/ANDERS WIKLUND SWEDEN OUT