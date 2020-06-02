Чехія знімає майже всі обмеження на подорожі по ЄС

Із середини червня чехи знову отримають можливість вільно подорожувати по Європі без потреби здавати тест на коронавірус після прибуття.

Про це у Twitter написав міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех.

«Із 15 червня ми зможемо почати подорожувати Європою. Уряд схвалив список безпечних для поїздок країн», - зазначив урядовець, додавши до посту відповідну мапу.

У список найбільш епідеміологічно безпечних держав, за версією влади Чехії, потрапили Німеччина, Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Ісландія, Румунія, Болгарії, Греція, Кіпр, Угорщина, Словаччина, Словенія, країни Балтії.

Найбільш небезпечними серед європейських країн визнані Велика Британія і Швеція. Після повернення з цих держав, як і раніше, необхідно буде здати тест на коронавірус.

Із 27 травня Чехія, Словаччина та Угорщина домовилися між собою про відкриття кордонів в обмеженому варіанті.