У Британії - найнижча за добу смертність від COVID-19 з кінця березня
Про це повідомляє CityA.M.
"Кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу у Британії мала вчора найменший приріст з 23 березня, коли було запроваджено карантин", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, міністр охорони здоров'я Метт Генкок заявив, що 31 травня в країні померли 111 хворих, таким чином загальна кількість летальних випадків сягнула 39 045.
Загалом, за останніми даними, COVID-19 діагностовано у 274 762 мешканців Британії.
Як повідомлялося, уряд Великій Британії в рамках пом'якшення карантинних обмежень з 1 червня дозволив проведення спортивних змагань за зачиненими дверима.
Прем'єр Борис Джонсон заявив, що з понеділка у громадських місцях дозволять збиратися у групи до шести осіб з дотриманням дистанції два метри.