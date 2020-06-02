У Британії - найнижча за добу смертність від COVID-19 з кінця березня

У Великій Британії в останній день травня внаслідок коронавірусної інфекції померли 111 осіб – це найнижчий показник від початку карантину, запровадженого 23 березня.

Про це повідомляє CityA.M.

"Кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу у Британії мала вчора найменший приріст з 23 березня, коли було запроваджено карантин", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, міністр охорони здоров'я Метт Генкок заявив, що 31 травня в країні померли 111 хворих, таким чином загальна кількість летальних випадків сягнула 39 045.

Загалом, за останніми даними, COVID-19 діагностовано у 274 762 мешканців Британії.

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Як повідомлялося, уряд Великій Британії в рамках пом'якшення карантинних обмежень з 1 червня дозволив проведення спортивних змагань за зачиненими дверима.

Прем'єр Борис Джонсон заявив, що з понеділка у громадських місцях дозволять збиратися у групи до шести осіб з дотриманням дистанції два метри.