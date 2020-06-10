Від COVID-19 у Франції вилікувалися понад 71 тисяча осіб

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 154 тисячі. Вилікувалися від COVID-19 понад 71 тисяча осіб.

Такі дані станом на 9 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 154 591 випадок інфікування коронавірусом; 71 506 пацієнтів вилікувалося; 29 296 осіб померли від COVID-19; 955 тяжкохворих залишаються в реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 463 особи; виявлено 403 нових випадків інфікування коронавірусом; сталися 53 летальних випадків.

У Франції до 21 червня триває другий етап урядового плану виходу з карантину.

Скасовані обмеження подорожувати територією країни.

У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.

У країні поновлюється навчальний процес у більшості освітніх закладів, окрім університетів, які залишаються на дистанційній формі навчання.

У «зелених» зонах відкриваються музеї та театри (за виключенням кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали та басейни, туристичні кемпінги.

Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більше як 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est