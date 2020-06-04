Чотири країни ЄС планують виготовляти вакцину від COVID-19

Німеччина, Італія, Франція та Нідерланди вирішили об'єднати зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу (COVID-19) на території Європейського Союзу.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства охорони здоров’я, добробуту й спорту Нідерландів.

«Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди об'єднують зусилля у перемовинах із розробниками й виробниками потенційних вакцин від коронавірусу», - зазначається в повідомленні.

У відомстві додали, що нині чотири європейські країни "досліджують різні багатообіцяючі ініціативи і ведуть обговорення з фармацевтичними компаніями".

Зазначається, що мета об’єднання полягає в тому, аби налагодити виробництво вакцин від COVID-19 на європейській території для громадян ЄС, а також забезпечити ними країни з низьким рівнем доходу, зокрема, в Африці.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 червня у світі загалом підтверджено більше ніж 6,5 млн випадків коронавірусу, включаючи 388 тисяч летальних, а одужали від цього захворювання понад 3,1 мільйона людей.