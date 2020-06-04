Білий дім обрав п'ять компаній, яким допоможе розробляти вакцину від COVID-19

Адміністрація Білого дому визначилася з п'ятьма найбільш перспективними дослідницькими проєктами з виготовлення вакцини проти коронавірусу, що викликає COVID-19 для подальшої підтримки цих зусиль та якомога скорішого початку імунізації населення.

Про це повідомило американське видання The New York Times із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

"Адміністрація Трампа обрала п'ять компаній у якості найбільш імовірних кандидатів на виготовлення вакцини проти коронавірусу, що є критично важливим кроком у зусиллях Білого дому виконати обіцянку про широкомасштабне щеплення американців до кінця року", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що серед проєктів, які отримають фінансову підтримку для подальшого розвитку, названі розробки компаній Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson и Merck & Co.

Крім додаткового фінансування, ці виробники отримають також допомогу у клінічних випробуваннях, логістичну підтримку.

Як зауважує видання, офіційно про це рішення буде оголошено Білим домом пізніше.

Раніше повідомлялося про існування понад ста дослідних зразків вакцини проти коронавірусу, які проходять випробування. Президент США минулого місяця заявив, що американський уряд допоможе профінансувати ці дослідження з метою отримання в короткий термін ефективної та безпечної вакцини.

За даними Університету медицини імен Джона Гопкінса, станом на 4 червня у світі налічується понад 6,551 млн інфікованих коронавірусом, що викликає захворювання на COVID-19. При цьому померли від хвороби більш як 386 тисяч пацієнтів, понад 2,830 млн осіб повністю одужали.