Французи через COVID-19 віддають перевагу подорожам своєю країною

Французи попри зниження кількості захворювань на COVID-19 вважають за краще подорожувати рідною країною.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведені соціологічною службою BVA на замовлення асоціації Entreprises du Voyage, повідомляє Тourmag.

"Згідно з опитуванням BVA-Enteprises du Voyage, загалом 59% французів планують поїхати у відпустку цього літа, і понад чотири п'ятих з них вирішили обрати Францію", - йдеться у дослідженні.

За даними французьких туроператорів, лише 20% громадян забронювали закордонні туристичні тури, проти 66% резервувань місць за кордоном до епідемії COVID-19. «Це співвідношення повністю є зворотнім. Зазвичай продаж туристичними агентствами турів за кількістю охочих відпочити становив 33% для тих, хто подорожує Францією, та 66% - за кордоном», - сказав президент Entreprises du Voyage Жан-П'єр Мас.

Туроператори стурбовані ситуацією. Операційні збитки для туристичного бізнесу у 2020 році можуть скласти від 600 млн до 1 млрд євро з урахуванням допомоги уряду Франції.

Це дослідження BVA-Entreprises du Voyage проводилося в режимі онлайн з 2 по 4 червня. У ньому взяло участь 1555 осіб серед французів віком від 18 років.