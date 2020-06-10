Уряд Франції виділить €15 мільярдів на підтримку авіаційної галузі

Уряд Франції планує спрямувати €15 мільярдів на підтримку авіаційної галузі в умовах подолання наслідків пандемії коронавірусу, включаючи створення "зеленого" літака.

Про це оголосив у вівторок міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер у Twitter, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми оголошуємо надзвичайний стан задля порятунку авіаційної галузі, щоб зробити її більш конкурентною», - наголосив міністр.

За його словами, передбачається виділити галузі 15 млрд євро у межах зусиль уряду із подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Він зазначив, що зусилля також будуть спрямовані на зменшення викидів вуглецю у діяльності авіаційної промисловості та створення «зеленого» (тобто мінімально шкідливого для довкілля) літака.

DIRECT | Présentation du plan de soutien à la filière aéronautique #PlanAéro https://t.co/SfEv6hQozU — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) June 9, 2020

За оцінками Банку Франції, у 2020 році через наслідки пандемії коронавірусу у Франції очікується падіння економіки на 10% та скорочення майже одного мільйона робочих місць.

Нагадаємо: у країні до 21 червня триває другий етап виконання національної стратегії виходу з карантину.