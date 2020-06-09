Франція виділить €1,5 мільярда на розробку "еколітака"

Уряд Франції виділить 1,5 млрд євро на розробку літака без шкідливих викидів парникових або вуглекислого газів, т.з. вуглецевих нейтральних літальних апаратів, який планується отримати до 2035 року.

Про це під час презентації плану дій для аерокосмічної галузі заявив у Парижі міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляється на офіційній сторінці міністерства у Twitter.

«1,5 мільярда євро державної допомоги протягом наступних 3 років буде інвестовано на підтримку науково-дослідних розробок та інновацій у (авіакосмічній – ред.) галузі, щоб зробити Францію однією з найдосконаліших країн у галузі чистої авіаційної техніки», - заявив він, додавши, що отримані технології будуть використані для «отримання вуглецевого нейтрального літака у 2035 році», - йдеться у повідомленні.

За словами Бруно Ле Мера, майже третина робочих місць у секторі науково-дослідних розробок та інновацій аерокосмічної галузі опікується новітніми екологічними технологіями.

«Мета полягає у розробці наступних поколінь комерційних літаків, вертольотів та літаків з новими режимами повітряного руху, які виділяють менше вуглекислого газу», - уточнив міністр.

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Нагадаємо, що світові авіабудівні компанії активно інвестують в розробку повітряних суден з гібридними і електричними двигунами, а також у створення найменш недружнього до природи авіаційного пального. Такий вид пального назвали вуглецевим нейтральним або таким, що немає чистих викидів парникових газів або вуглекислого газу.

Раніше повідомлялося, що уряд Франції виділить 15 млрд євро на підтримку аерокосмічної галузі, яка постраждала від кризи системи охорони здоров’я у зв’язку з епідемією COVID-19.