Найбільший у світі електричний літак здійснив перший політ

Найбільший у світі електричний літак Cessna 208B Grand Caravan здійснив свій перший майже 30-хвилинний політ над озером Мозес у штаті Вашингтон.

Про це повідомляє NBC News.

«Коли біло-червоний електричний літак Cessna 208B Grand злетів над озером Мозес у штаті Вашингтон у четвер, то увійшов до історії. Він пролетів 28 хвилин на висоті 2500 футів (756 метрів) і здійснив кілька поворотів», - йдеться в повідомленні.

The world's largest all-electric aircraft made its first successful flight, landing safely in Moses Lake, Washington, about 180 miles southeast of Seattle pic.twitter.com/2afy5XEKEs — Reuters (@Reuters) May 29, 2020

Компанія MagniX зробила цей літак з електричним двигуном, а не паливним. Так, двигун працює з потужністю у 750 кінських сил.

Літак планують використовувати для швидкого перевезення пасажирів до Британської Колумбії у Канаді та до узбережжя Тихого океану.

За раз Grand Caravan може перевести 9 пасажирів. Максимально літак може розганятися до 180 кілометрів на годину. На заряді електричного акумулятора літак може подолати 160 кілометрів.

На «заправку» електричного літака витратили всього 6 доларів. Водночас, щоб заправити літак паливом, витратили б 300 доларів.

Компанія MagniX сподівається, що електричні літаки стануть популярнішими, адже вони дешевші, тихіші та безпечніші для навколишнього середовища.