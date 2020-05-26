Сінгапурська компанія Azura Marine представила електричну яхту Aquanima 40.

Про це повідомляє портал Electrek.

"Сінгапурська Azura Marine представила нову електричну яхту за близько 500 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

У компанії стверджують, що Aquanima40 подорожуватиме океанами без перерв завдяки сонячній панелі, що виробляє 10кВт, та електробатареям потужністю 60кВт. Так, за один день яхта зможе пройти "понад 185 кілометрів без зупинки".

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"Для власника це означає безперервний круїз без витрат на пальне, без шуму чи вібрацій, без запахів, без забруднюючих викидів і порушення морського життя", - заявили у компанії.

У Сінгапурі представили електрояхту, яка пливе «нон-стоп» / Фото: electrek.co

Як зауважили в Azura Marine, вже збудовано вісім таких електричних яхт.

Як повідомлялося, безпілотний електричний корабель зі з’єднанням із мережами 5G моніторить якість води в одному з парків Пекіна.