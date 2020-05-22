У Пекіні безпілотний електрокорабель моніторить якість води у парку

Безпілотний електричний корабель зі з’єднанням до мереж 5G моніторить якість води в одному з парків Пекіна.

Про це повідомляє Xinhua.

«В одному з парків Пекіна безпілотний електричний корабель зі з’єднанням до мереж 5G використовується для моніторингу якості води», - йдеться у повідомленні.

Корабель, довжина якого 1,2 м, навігує по воді в парку Бейхай для збору даних щодо якості води й навколишнього середовища.

На водному транспортному засобі встановили камери з великою резолюцією й сенсор з вимірювання якості води, який може у реальному часі передавати дані через 5G- мережу.

Корабель також має можливість самостійно оминати перепони на воді завдяки радару, що сканує навколишнє середовище.

Зазначається, що після двогодинної зарядки корабель може пливти впродовж 5-6 годин.

Очікується, що згодом схожі апарати також з’являться й в інших парках й річках Пекіна.

Читайте також: У Китаї успішно випробували електричний корабель

Як повідомлялося, на початку травня Державна електромережева корпорація Китаю протестувала електричний вантажний корабель Zhongtiandianyun 001 на найдовшій річці Євразії Янцзи.

Фото: BeijngDaily Photo