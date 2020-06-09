Польща визначиться з відкриттям кордонів до 11 червня

Уряд Польщі планує до 11 червня оприлюднити інформацію про подальші кроки стосовно зняття обмежень на перетин кордонів країни.

Про це на пресконференції у Варшаві повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, передає кореспондент Укрінформу.

“Найближчими днями буде оголошено рішення у цій справі - ще перед святом Божого тіла (11 червня – ред.)”, - заявив Камінський.

Він повідомив, що уряд аналізує епідеміологічну ситуацію в Європі та в цілому світі, аби ухвалити “безпечне й оптимальне рішення”.

Як повідомлялося, 6 червня голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький заявив, що після розмови з прем’єром Литви Саулюсом Сквернялісом вирішено відкрити найближчими днями кордон між двома країнами. Він додав, що з іншими країнами ЄС ведеться обговорення з цього приводу. За словами прем'єра, можливо, буде запроваджено протокол, який передбачатиме позначення країн “зеленим” та “помаранчевим” кольорами залежно від стану епідеміологічної загрози.

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Зараз на українсько-польському кордоні функціонують автомобільні пункти пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Ягодин – Дорогуськ" і "Краківець – Корчова" та один пішохідний – "Шегині – Медика". Ними можуть скористатися громадяни України, котрі мають дозвіл та постійне чи тимчасове проживання в Польщі, дипломати, студенти, які там навчаються, близькі родичі громадян РП, а також ті, хто їде на роботу на підставі робочих віз та дозволів на працю чи заяв працедавця про намір працевлаштування. З туристичною метою відвідувати Польщу громадяни України поки ще не можуть.