Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси

У Польщі заборону на міжнародні пасажирські авіаперевезення продовжено до 16 червня.

Про це йдеться в розпорядженні Ради міністрів Польщі, опублікованому 5 червня у віснику законів, інформує Onet.pl.

“У зв’язку із станом епідемії в Польщі необхідним є продовження терміну заборони на міжнародні авіарейси”, - йдеться в урядовому розпорядженні.

У ньому визначається термін продовження заборони на міжнародні авіарейси - до 16 червня.

Розпорядження вступає у силу з 7 червня.

Як повідомлялося, 1 червня у Польщі відновлено внутрішні авіаперевезення, які здійснює авіакомпанія LOT. Зокрема, нова сітка включає близько 30-ти авіарейсів по країні щодня. Польоти здійснюються з восьми аеропортів: тричі на день - за маршрутом Варшава-Гданськ, двічі на день - з Варшави до Кракова, Познані, Жешува, Щеціна, Вроцлава і Зеленої Гури, раз на день – з Кракова до Гданська.

Водночас з 20 червня вводитимуться чергові авіасполучення, зокрема, Краків-Ольштин та Жешув-Гданськ.